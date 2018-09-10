Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за парад в честь 70-летия КНДР

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Баку. 10 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на военный парад в Пхеньяне в честь 70-летия КНДР. Как сообщает Report, об этом он написал в своем Twitter.

В частности, американский президент поблагодарил северокорейского лидера за то, что на параде не было представлено ядерное оружие.

"Спасибо, председатель Ким. Мы вместе докажем, что все не правы! Нет ничего лучше диалога двух людей, которые нравятся друг другу! Гораздо лучше, чем до того момента, когда я вступил в должность", — подчеркнул Трамп.

Отметим, на военном параде в КНДР приняли участие 10 тыс. военнослужащих.