    Трамп планирует вернуться в Азию весной для встречи с Си Цзиньпином

    Другие страны
    • 30 октября, 2025
    • 10:07
    Трамп планирует вернуться в Азию весной для встречи с Си Цзиньпином

    Президент США Дональд Трамп заявил, что вернется в Азию в апреле следующего года для встречи с китайским лидером Си Цзиньпином.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на CNN.

    Согласно информации, американский лидер заявил об этом, покидая в четверг Южную Корею.

    Он также отметил, что плотный график не позволил ему переговорить с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время его пятидневной поездки по Азии, но он готов вернуться в регион для встречи в будущем.

    "Мы так и не смогли поговорить, потому что… послушайте, я был очень занят", - заявил Трамп журналистам на борту Air Force One.

    Ранее Трамп заявлял, что ему "очень хотелось бы увидеть" северокорейского лидера, и что он готов продлить свою поездку в Азию, чтобы встретиться с Кимом.

    США Дональд Трамп Китай Си Цзиньпин Ким Чен Ын
    Aprel ayında Tramp və Si Cinpin arasında növbəti görüş olacaq
    Trump says he will visit China in April

