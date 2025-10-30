Трамп планирует вернуться в Азию весной для встречи с Си Цзиньпином
- 30 октября, 2025
- 10:07
Президент США Дональд Трамп заявил, что вернется в Азию в апреле следующего года для встречи с китайским лидером Си Цзиньпином.
Об этом сообщает Report со ссылкой на CNN.
Согласно информации, американский лидер заявил об этом, покидая в четверг Южную Корею.
Он также отметил, что плотный график не позволил ему переговорить с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время его пятидневной поездки по Азии, но он готов вернуться в регион для встречи в будущем.
"Мы так и не смогли поговорить, потому что… послушайте, я был очень занят", - заявил Трамп журналистам на борту Air Force One.
Ранее Трамп заявлял, что ему "очень хотелось бы увидеть" северокорейского лидера, и что он готов продлить свою поездку в Азию, чтобы встретиться с Кимом.
