Aprel ayında Tramp və Si Cinpin arasında növbəti görüş olacaq
Digər ölkələr
- 30 oktyabr, 2025
- 10:20
ABŞ Prezidenti Donald Tramp Çin lideri Si Cinpinlə görüşmək üçün gələn ilin aprelində Asiyaya qayıdacağını bildirib.
Bu barədə "Report" CNN-ə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, ABŞ lideri bunu dünən Cənubi Koreyanı tərk edərkən bildirib.
Tramp həmçinin qeyd edib ki, sıx qrafiki ona Asiyaya beşgünlük səfəri zamanı Şimali Koreya lideri Kim Çen Inla danışmağa imkan verməyib, lakin o, gələcəkdə görüşmək üçün regiona qayıtmağa hazırdır.
"Biz danışa bilmədik, çünki mən çox məşğul idim", - o, jurnalistlərə deyib.
Əvvəllər Tramp Şimali Koreya liderini "görmək istədiyini" və onunla görüşmək üçün Asiya səfərini uzatmağa hazır olduğunu bildirmişdi.
Son xəbərlər
10:27
Foto
Abşeron Ticarət Mərkəzi sahibkarlara dəstəyi gücləndirirBiznes
10:22
Paşinyan: Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşması üçün artıq heç bir maneə yoxdurRegion
10:21
Yeniyetmə cüdoçular arasında Abşeron-Xızı bölgəsi üzrə region birinciliyi keçiriləcəkFərdi
10:20
Aprel ayında Tramp və Si Cinpin arasında növbəti görüş olacaqDigər ölkələr
10:13
Foto
Zəngilanın Məmmədbəyli kəndində bütün evlərdə günəş panelləri quraşdırılıbDaxili siyasət
10:10
AQTA sədri Zərdabda vətəndaşları qəbul edəcəkDaxili siyasət
10:05
Foto
Azərbaycan ağırlıqqaldıranı Avropa birinciliyində 3 gümüş medal qazanıbFərdi
10:05
Ağciyər Xəstəlikləri Mərkəzinin Şəmkir Regional Xəstəxanasına yeni baş həkim təyin olunubSağlamlıq
10:01