    Digər ölkələr
    • 30 oktyabr, 2025
    • 10:20
    Aprel ayında Tramp və Si Cinpin arasında növbəti görüş olacaq

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Çin lideri Si Cinpinlə görüşmək üçün gələn ilin aprelində Asiyaya qayıdacağını bildirib.

    Bu barədə "Report" CNN-ə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, ABŞ lideri bunu dünən Cənubi Koreyanı tərk edərkən bildirib.

    Tramp həmçinin qeyd edib ki, sıx qrafiki ona Asiyaya beşgünlük səfəri zamanı Şimali Koreya lideri Kim Çen Inla danışmağa imkan verməyib, lakin o, gələcəkdə görüşmək üçün regiona qayıtmağa hazırdır.

    "Biz danışa bilmədik, çünki mən çox məşğul idim", - o, jurnalistlərə deyib.

    Əvvəllər Tramp Şimali Koreya liderini "görmək istədiyini" və onunla görüşmək üçün Asiya səfərini uzatmağa hazır olduğunu bildirmişdi.

    Трамп планирует вернуться в Азию весной для встречи с Си Цзиньпином

