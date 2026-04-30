    İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyi auditor seçib

    Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyi (İKTA) 2025-ci il üzrə maliyyə hesabatlarının auditi ilə bağlı elan etdiyi kotirovka sorğusuna yekun vurub.

    "Report" dövlət satınalmalarının vahid internet portalına istinadən xəbər verir ki, sorğunun qalibi "Hesabat" MMC-dir.

    Qalib şirkətə 1 400 manat ödəniləcək.

    Ötən il bu sorğunun qalibi "Azəruçot" MMC olub. Şirkətə 1 910 manat ödənilib.

    Azərbaycan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi (RİNN) İnformasiya Kommunikasiya Texnologiyaları Agentliyi (İKTA) Maliyyə hesabatı Dövlət satınalmalarının vahid internet portalı

