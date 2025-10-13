Трамп отправился из Израиля в Египет
Президент США Дональд Трамп завершил свой визит в Израиль и отправился в Египет, где примет участие в Саммите мира по Ближнему Востоку.
Как передает Report, прямую трансляцию вылета американского лидера в Египет вела канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Согласно информации, премьер-министр Нетаньяху и его супруга Сара вместе с президентом Ицхаком Герцогом и его женой Михаль попрощались с президентом Трампом в международном аэропорту Бен-Гурион.
