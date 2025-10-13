İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Yaxın Şərq Sülh Sammiti Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyası
    Tramp İsraildən Misirə yollanıb

    Digər ölkələr
    • 13 oktyabr, 2025
    • 17:19
    Tramp İsraildən Misirə yollanıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İsrail səfərini başa vuraraq Misirə yollanıb.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ liderinin Misirə uçuşunun birbaşa yayımını İsrail Baş naziri Binyamin Netanyahunun administrasiyası həyata keçirib.

    Məlumata görə, Tramp Misirdə Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edəcək.

    Bildirilib ki, Netanyahu və prezident İsaak Hersoq onu yola salıblar.

    Трамп отправился из Израиля в Египет
    Trump departs from Israel for Egypt

