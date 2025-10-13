Tramp İsraildən Misirə yollanıb
Digər ölkələr
- 13 oktyabr, 2025
- 17:19
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İsrail səfərini başa vuraraq Misirə yollanıb.
"Report"un məlumatına görə, ABŞ liderinin Misirə uçuşunun birbaşa yayımını İsrail Baş naziri Binyamin Netanyahunun administrasiyası həyata keçirib.
Məlumata görə, Tramp Misirdə Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak edəcək.
Bildirilib ki, Netanyahu və prezident İsaak Hersoq onu yola salıblar.
