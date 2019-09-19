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Трамп осудил главу ФРС за недостаточное понижение ставки

​Трамп осудил главу ФРС за недостаточное понижение ставки

Президент США Дональд Трамп раскритиковал главу Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла за недостаточное, по его мнению, понижение ставки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, "Джей Пауэлл и ФРС снова "провалились". Ни смелости, ни чувства реальности, никакого видения (ситуации)! Ужасный коммуникатор!" - написал Трамп в Twitter.

Трамп не раз критиковал Пауэлла и намекал, что может уволить главу ФРС, хотя юристы расходятся во мнениях относительно того, есть ли у президента такие полномочия.

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