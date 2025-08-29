Трамп оставил Камалу Харрис без госохраны

Президент США Дональд Трамп распорядился с 1 сентября прекратить государственную охрану для бывшей вице-президента Камалы Харрис.

Как передает Report, об этом сообщает CNN.

Охрана, предоставленная Секретной службой, была назначена на шесть месяцев после окончания ее полномочий (в качестве вице-президента США).

Изначально планировалось продлить защиту Харрис на год по директиве Джо Байдена, подписанной незадолго до его ухода с поста президента. Однако распоряжением Дональда Трампа эта директива была отменена.