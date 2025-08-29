    Ильхам Алиев Украина ШОС экспорт Владимир Зеленский

    Трамп оставил Камалу Харрис без госохраны

    Другие страны
    • 29 августа, 2025
    • 16:59
    Трамп оставил Камалу Харрис без госохраны

    Президент США Дональд Трамп распорядился с 1 сентября прекратить государственную охрану для бывшей вице-президента Камалы Харрис.

    Как передает Report, об этом сообщает CNN.

    Охрана, предоставленная Секретной службой, была назначена на шесть месяцев после окончания ее полномочий (в качестве вице-президента США).

    Изначально планировалось продлить защиту Харрис на год по директиве Джо Байдена, подписанной незадолго до его ухода с поста президента. Однако распоряжением Дональда Трампа эта директива была отменена.

    США   Дональд Трамп   охрана   Камала Харрис  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Tramp Kamala Harrisi dövlət mühafizəsindən məhrum edib

    Последние новости

    19:30

    В Армении по обвинению в шпионаже арестована сотрудник МИД

    В регионе
    19:27

    Венгрия не поддержала заявление ЕС, осуждающее ракетные удары РФ по Киеву

    Другие страны
    19:23

    Турция назначила нового главу Служебной группы в Азербайджане

    Внутренняя политика
    19:22

    Антикоррупционный комитет Армении проводит обыски в квартирах и офисах судей

    В регионе
    19:18

    USAID официально перешел в режим ликвидации

    Другие страны
    19:10

    В Дагестане произошел взрыв на автозаправке, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    19:03

    Азербайджан готовит серию высокоуровневых визитов в Малайзию

    Бизнес
    19:00

    Франция и Германия предоставят Украине больше средств ПВО

    Другие страны
    18:42

    Вице-президент SOCAR: Пересмотра долгосрочных газовых контрактов не ожидается

    Энергетика
    Лента новостей