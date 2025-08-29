    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    • 29 avqust, 2025
    Tramp Kamala Harrisi dövlət mühafizəsindən məhrum edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp keçmiş vitse-prezident Kamala Harrisin dövlət mühafizəsinin sentyabrın 1-dən dayandırılması barədə sərəncam verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə CNN məlumat yayıb.

    Gizli Xidmət tərəfindən təmin edilən mühafizə K.Harrisin səlahiyyətlərinin (ABŞ-nin vitse-prezidenti kimi) başa çatmasından sonra altı ay müddətinə təyin edilmişdi.

    Əvvəlcə K.Harrisin mühafizəsinin Cozef Baydenin prezident postundan getməsindən əvvəl imzaladığı direktiv əsasında bir il müddətinə uzadılması planlaşdırılırdı. Lakin Donald Trampın sərəncamı ilə bu direktiv ləğv edilib.

