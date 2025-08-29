Tramp Kamala Harrisi dövlət mühafizəsindən məhrum edib
Digər ölkələr
- 29 avqust, 2025
- 17:16
ABŞ Prezidenti Donald Tramp keçmiş vitse-prezident Kamala Harrisin dövlət mühafizəsinin sentyabrın 1-dən dayandırılması barədə sərəncam verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə CNN məlumat yayıb.
Gizli Xidmət tərəfindən təmin edilən mühafizə K.Harrisin səlahiyyətlərinin (ABŞ-nin vitse-prezidenti kimi) başa çatmasından sonra altı ay müddətinə təyin edilmişdi.
Əvvəlcə K.Harrisin mühafizəsinin Cozef Baydenin prezident postundan getməsindən əvvəl imzaladığı direktiv əsasında bir il müddətinə uzadılması planlaşdırılırdı. Lakin Donald Trampın sərəncamı ilə bu direktiv ləğv edilib.
Son xəbərlər
19:15
Türkiyənin Azərbaycandakı Xidmət Qrupuna yeni komandan təyin olunubDaxili siyasət
19:06
Nazir: Ölkədə sağlam həyat tərzinin təşviqi vahid strateji çərçivəyə salınmalıdırSağlamlıq
18:50
Əfqan İsayev: "SOCAR külək parkları üçün avadanlıq istehsalının bir hissəsini lokallaşdırmağı planlaşdırır"Energetika
18:48
ABŞ Dövlət Departamenti Fələstin nümayəndələrinə viza verməkdən imtina edibDigər ölkələr
18:39
Putin Çində Ərdoğan, Pezeşkian və digər liderlərlə görüşəcəkDigər ölkələr
18:32
Malayziya Azərbaycanla biznes məsələləri üzrə işçi qrupunu rəsmiləşdirməyi planlaşdırırBiznes
18:29
MİQ müsabiqəsinin müsahibə mərhələsinin nəticələri açıqlanıbElm və təhsil
18:23
İsrail ordusu Yəməndə yüksək rütbəli husilərin olduğu hərbi obyektə hücumu təsdiqləyibDigər ölkələr
18:16