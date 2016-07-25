Трамп опередил Клинтон по популярности после республиканского съезда

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп после съезда стал популярнее своего наиболее вероятного оппонента от демократов Хиллари Клинтон.

Как сообщает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса компаний CNN и ORC International.

Согласно опросу, Трамп опережает Х.Клинтон на 3% - за него проголосовали 48% опрошенных, за Клинтон- 45%.

Из полученных данных видно, что на сторону Трампа встало больше избирателей без партийных предпочтений (46% - на стороне Трампа и 28 % - на стороне Клинтон).

Съезд Республиканской партии прошел в Кливленде (штат Огайо) c 18 по 21 июля.

Съезд Демократической партии пройдет с 25 по 28 июля в Филадельфии (штат Пенсильвания).

Выборы президента в США состоятся 7 ноября.