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    Трамп опередил Клинтон по популярности после республиканского съезда

    Согласно опросам, Трамп опережает Клинтон на 3%

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп после съезда стал популярнее своего наиболее вероятного оппонента от демократов Хиллари Клинтон.

    Как сообщает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса компаний CNN и ORC International.

    Согласно опросу, Трамп опережает Х.Клинтон на 3% - за него проголосовали 48% опрошенных, за Клинтон- 45%. 

    Из полученных данных видно, что на сторону Трампа встало больше избирателей без партийных предпочтений (46% - на стороне Трампа и 28 % - на стороне Клинтон).

    Съезд Республиканской партии прошел в Кливленде (штат Огайо) c 18 по 21 июля. 

    Съезд Демократической партии пройдет с 25 по 28 июля в Филадельфии (штат Пенсильвания).

    Выборы президента в США состоятся 7 ноября. 

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