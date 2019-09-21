 Наверх

Трамп одобрил отправку дополнительных военнослужащих на Ближний Восток

Трамп одобрил отправку дополнительных военнослужащих на Ближний Восток

Президент США Дональд Трамп одобрил отправку дополнительных военных на Ближний Восток в связи с предполагаемым нападением Ирана на Саудовскую Аравию.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил министр обороны США Марк Эспер.

Ранее США обвинили Иран в нападении на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Иран это отрицает."Президент одобрил развертывание сил США, которые будут в основном сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне", - сказал Эспер.
"США не стремятся к войне с Ираном... но имеют большое количество военных вариантов действий", - добавил он.
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!