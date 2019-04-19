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Трамп обсудил с наследным принцем ОАЭ вопросы ВТС и санкции против Ирана

​Трамп обсудил с наследным принцем ОАЭ санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп и наследный принц Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Белого дома.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Президент Дональд Трамп обсудил с наследным принцем Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном продолжающуюся поддержку Соединенными Штатами национальной обороны ОАЭ, укрепление альянсов в регионе и влияние на Иран разрушительных санкций, введенных администрацией США. Они также поговорили о вкладе ОАЭ в мировые энергетические рынки в качестве надежного поставщика нефти", - говорится в сообщении.

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