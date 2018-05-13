Трамп о сделке по иранской ядерной программе: "Всё это было большой ложью"

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, подписанный в 2015 году, "был большой ложью".

Как передает Report, об этом он написал в своем Twitter.

"Оборонный бюджет Ирана увеличился более чем на 40% с тех пор, как Обама достиг договорённости по ядерной сделке... просто ещё одно свидетельство того, что всё это было большой ложью. Но не сейчас!"— написал он.