Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Трамп о решении Франции: Мы это запомним

    Другие страны
    • 31 марта, 2026
    • 15:40
    Франция не позволила самолетам США, следовавшим в Израиль, пролететь над своей территорией.

    Как передает Report, об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети "Truth Social".

    "Франция не позволила самолетам [США], направлявшимся в Израиль с военными грузами, пролететь над своей территорией", - написал Трамп.

    По его словам, этими действиями Франция оказала помощь Ирану.

    Американский лидер также отметил, что США "этого не забудут".

    США Израиль Франция Иран Военные самолеты Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Дональд Трамп Президент США
    Tramp Fransanın qərarı barədə: Bunu unutmayacağıq

