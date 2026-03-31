Трамп о решении Франции: Мы это запомним
Другие страны
- 31 марта, 2026
- 15:40
Франция не позволила самолетам США, следовавшим в Израиль, пролететь над своей территорией.
Как передает Report, об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети "Truth Social".
"Франция не позволила самолетам [США], направлявшимся в Израиль с военными грузами, пролететь над своей территорией", - написал Трамп.
По его словам, этими действиями Франция оказала помощь Ирану.
Американский лидер также отметил, что США "этого не забудут".
Последние новости
16:10
Видео
Один человек погиб, до 50 ранены при взрыве на заводе в Татарстране - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
16:03
В Казахстане дети пострадали в ДТП с автобусамиВ регионе
16:03
Кабинет министров внес изменения в порядок совершения нотариальных действийБизнес
16:01
Фото
Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в аграрной сфере и трансфер технологийАПК
15:58
В ОАЭ число раненых в результате иранских ударов возросло до 188 человекДругие страны
15:48
Сибига: Части иранской кассетной ракеты упали недалеко от посольства Украины в ИзраилеВ регионе
15:44
В Азербайджане меняется порядок контроля за деятельностью исполнительных чиновниковБизнес
15:41
При ударе по религиозному комплексу в Иране четыре человека погибли, 28 пострадалиВ регионе
15:40