Трамп о решении Франции: Мы это запомним

Франция не позволила самолетам США, следовавшим в Израиль, пролететь над своей территорией.

Как передает Report, об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети "Truth Social".

"Франция не позволила самолетам [США], направлявшимся в Израиль с военными грузами, пролететь над своей территорией", - написал Трамп.

По его словам, этими действиями Франция оказала помощь Ирану.

Американский лидер также отметил, что США "этого не забудут".