Tramp Fransanın qərarı barədə: Bunu unutmayacağıq
Digər ölkələr
- 31 mart, 2026
- 15:56
Fransa İsrailə gedən ABŞ təyyarələrinin öz ərazisi üzərindən uçmasına icazə verməyib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth Social" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində yazıb.
"Fransa hərbi yüklərlə İsrailə yollanan ABŞ təyyarələrinin öz ərazisi üzərindən uçmasına icazə vermədi", - D.Tramp qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, Fransa bu addımları ilə İrana kömək göstərib.
D.Tramp, həmçinin qeyd edib ki, ABŞ bunu unutmayacaq.
