Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые руководители Ирана менее радикальны, нежели предыдущие, погибшие в ходе войны.

Как передает Report, об этом он заявил на пасхальном мероприятии в Белом доме.

По его словам, это делает их более прагматичными и открытыми к переговорам.

"Произошла полная смена режима. Люди, с которыми мы сейчас ведем переговоры от имени Ирана, гораздо более разумны", - отметил Трамп.

Он также заявил, что при определенных условиях война может завершиться очень быстро, если иранское руководство предпримет необходимые шаги.

Трамп также напомнил о дедлайне для заключения сделки с Ираном, установленном им на вторник, который является окончательным. Он добавил, что предложение Ирана было значительным, но недостаточно хорошим.