Tramp: Hazırkı İran liderləri daha ağıllıdır
- 06 aprel, 2026
- 19:50
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İranın yeni rəhbərlərinin müharibə zamanı həlak olmuş əvvəlkilərə nisbətən daha az radikal olduqlarını bildirib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə Ağ Evdə keçirilən Pasxa tədbirində bildirib.
ABŞ Prezidentinin sözlərinə görə, bu, onları daha praqmatik və danışıqlara açıq edir.
"Tam rejim dəyişikliyi baş verib. Hazırda İran adından danışıqlar aparan şəxslər qat-qat daha ağıllıdır", - Tramp deyib.
O həmçinin bildirib ki, müəyyən şərtlər daxilində, əgər İran rəhbərliyi lazımi addımlar atarsa, müharibə çox tez başa çata bilər.
Tramp, eyni zamanda, İranla saziş bağlamaq üçün özü tərəfindən çərşənbə axşamına təyin edilmiş dedlaynı xatırladıb.
O əlavə edib ki, İranın təklifi əhəmiyyətli olsa da, kifayət qədər yaxşı deyildi.