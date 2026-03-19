Трамп: Нетаньяху согласился не бить по энергообъектам Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о недопустимости нанесения ударов по нефтегазовым объектам в Иране.

Как передает Report со ссылкой на The Wallstreet Journal, об этом он заявил на встрече с премьер-министром Японии Санаэ Такаити в Белом доме.

"Я сказал ему больше этого не делать, и он не будет этого делать", - сказал глава Вашингтонской администрации.

По словам Трампа, США и Израиль действуют независимо, но при этом координируют свои усилия: "Периодически он что-то предпринимает, и если мне это не нравится, то мы этого не делаем".