Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Трамп: Несколько стран выразили готовность отправить войска в Газу

    Другие страны
    • 19 февраля, 2026
    • 20:19
    Трамп: Несколько стран выразили готовность отправить войска в Газу

    Индонезия, Марокко, Албания, Казахстан выразили готовность отправить войска в сектор Газа в составе стабилизационных сил.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на 1-ом заседании Совета мира в Вашингтоне.

    "Страны, представленные здесь сегодня, в завершение скажу, не просто вносят деньги. Некоторые также обещают предоставить персонал для помощи в сохранении прекращения огня и обеспечении очень прочного мира", - отметил он.

    Трам в своей речи поблагодарил Индонезию и Марокко за готовность предоставить всяческую помощь в рамках установления мира и стабильности в палестинском анклаве.

    "У нас должен быть прочный мир. В частности, Индонезия, большое вам спасибо, Индонезия. Это великая страна. Большое вам спасибо.

    Марокко, большое вам спасибо. Отлично. То, что вы делаете - это здорово. Албания, Казахстан - все они выделили войска и полицию для стабилизации Газы. Египет и Иордания также оказывают очень, очень существенную помощь, войсками, обучением и поддержкой для очень надёжных палестинских полицейских сил. Мы думаем, что получаем очень хороших людей в эти полицейские силы", - подытожил Трамп.

    Первое заседание Совета мира Дональд Трамп военные силы сектор Газа
    Tramp: Bir neçə ölkə Qəzzaya qoşun göndərməyə hazır olduğunu bildirib
    Ты - Король

    Последние новости

    20:34

    Глава МИД Турции: Эрдоган привержен урегулированию конфликта в Газе

    Внешняя политика
    20:31

    МВФ прогнозирует среднюю цену Azeri Light в 2026 году на уровне $66,7

    Энергетика
    20:30
    Фото

    Состоялось заседание Исполнительного комитета АФФА

    Футбол
    20:27
    Фото

    Анар Гулиев обсудил с послом Италии сотрудничество в сфере градостроительства

    Внешняя политика
    20:19

    Прогнозы МВФ по номинальному ВВП Азербайджана практически близки к ожиданиям правительства на 2026 год

    Финансы
    20:19

    Трамп: Несколько стран выразили готовность отправить войска в Газу

    Другие страны
    20:08

    МВФ: Стратегические валютные резервы Азербайджана к 2032 году превысят $86 млрд

    Финансы
    19:56

    СМИ: Британия не позволит США использовать свои базы для удара по Ирану

    Другие страны
    19:48

    МВФ рекомендует Азербайджану тщательный мониторинг инфляционных рисков

    Финансы
    Лента новостей