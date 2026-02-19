Трамп: Несколько стран выразили готовность отправить войска в Газу

Индонезия, Марокко, Албания, Казахстан выразили готовность отправить войска в сектор Газа в составе стабилизационных сил.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на 1-ом заседании Совета мира в Вашингтоне.

"Страны, представленные здесь сегодня, в завершение скажу, не просто вносят деньги. Некоторые также обещают предоставить персонал для помощи в сохранении прекращения огня и обеспечении очень прочного мира", - отметил он.

Трам в своей речи поблагодарил Индонезию и Марокко за готовность предоставить всяческую помощь в рамках установления мира и стабильности в палестинском анклаве.

"У нас должен быть прочный мир. В частности, Индонезия, большое вам спасибо, Индонезия. Это великая страна. Большое вам спасибо.

Марокко, большое вам спасибо. Отлично. То, что вы делаете - это здорово. Албания, Казахстан - все они выделили войска и полицию для стабилизации Газы. Египет и Иордания также оказывают очень, очень существенную помощь, войсками, обучением и поддержкой для очень надёжных палестинских полицейских сил. Мы думаем, что получаем очень хороших людей в эти полицейские силы", - подытожил Трамп.