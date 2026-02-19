Tramp: Bir neçə ölkə Qəzzaya qoşun göndərməyə hazır olduğunu bildirib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    19 fevral, 2026
    20:27
    İndoneziya, Mərakeş, Albaniya, Qazaxıstan sabitləşdirmə qüvvələrinin tərkibində Qəzza zolağına qoşun göndərməyə hazır olduğunu bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Vaşinqtonda Sülh Şurasının ilk iclasında bəyan edib.

    "Burada təmsil olunan ölkələr, sadəcə pul yatırmır. Bəziləri atəşkəsin qorunmasına və çox möhkəm sülhün təmin edilməsinə kömək etmək üçün heyət də təqdim etməyi vəd edir", - o bildirib.

    Tramp öz çıxışında Fələstin anklavında sülh və sabitliyin bərqərar edilməsi çərçivəsində hər cür yardım göstərməyə hazır olduqlarına görə İndoneziya və Mərakeşə təşəkkür edib.

    "Bizdə möhkəm sülh olmalıdır. Xüsusilə İndoneziya, sizə çox təşəkkür edirəm. İndoneziya böyük bir ölkədir. Sizə çox təşəkkür edirəm.

    Mərakeşə təşəkkür edirəm. Əla. Sizin etdiyiniz əladır. Albaniya, Qazaxıstan da Qəzzanın sabitləşdirilməsi üçün qoşun və polis ayırdı. Misir və İordaniya da çox, çox əhəmiyyətli yardım göstərir. Biz düşünürük ki, bu polis qüvvələrinə çox yaxşı insanlar götürülür", - Tramp yekunlaşdırıb.

    Трамп: Несколько стран выразили готовность отправить войска в Газу
    Trump: Several countries expressed readiness to send troops to Gaza

