Трамп не теряет надежды на встречу с Путиным

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп все еще хочет вывода американских войск из Сирии, однако сроки вывода войск пока не установлены.

Как передает Report, со ссылкой на Reuters, об этом журналистам заявил пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает.

По ее словам, Трамп также хочет встретиться с президентом РФ Владимир Путиным, но пока такой встречи не ожидается.

Отметим, что в ночь на 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетный удар по Сирии, мотивируя это тем, что сирийские власти якобы использовали химическое оружие.