Трамп не намерен покидать Белый дом в день инаугурации Байдена

Трамп после голосования коллегии выборщиков не будет публично признавать поражение на выборах лидера Соединенных Штатов

Действующий президент США Дональд Трамп заявил ряду своих советников, что не намерен покидать Белый дом в день инаугурации избранного президента Джо Байдена. Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN.

Ранее телеканал сообщил, что Трамп после голосования коллегии выборщиков не будет публично признавать поражение на выборах лидера Соединенных Штатов.

По данным CNN, республиканец сказал некоторым советникам, что он откажется покидать Белый дом в день инаугурации, "только чтобы его вывели по ступеням".

Отмечается, что данное заявление беспокоит его советников, однако мало кто из них верит, что так действительно произойдет.

15 декабря стало известно, что Джо Байден получил 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов.

Инаугурация нового президента США пройдет 20 января.