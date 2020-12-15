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CNN: Трамп не намерен публично признать поражение на выборах

CNN: Трамп не намерен публично признать поражение на выборах Президент США Дональд Трамп не собирается публично признавать поражение на выборах, несмотря на то, что коллегия выборщиков избрала Джо Байдена новым главой государства
Другие страны
15 декабря 2020 г. 12:31
CNN: Трамп не намерен публично признать поражение на выборах
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп не собирается публично признавать поражение на выборах, несмотря на то, что коллегия выборщиков избрала Джо Байдена новым главой государства.

Как передает Report, об этом сообщает CNN, со ссылкой на источник, близкий к Белому дому.

При этом некоторые советники Трампа отметили, что он в частном порядке признавал, что не останется в Белом доме на второй срок.

Приближенные к республиканцу считают, что уходящий лидер США примет участие в инаугурации Байдена.

Ранее стало известно, что кандидат от демократов Джо Байден набрал 306 голосов выборщиков после получения результатов от последнего штата — Гавайев.

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Версия на азербайджанском языке CNN: Tramp məğlub olduğunu etiraf etmək niyyətində deyil
Версия на английском языке CNN: Trump not planning to publicly admit defeat

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