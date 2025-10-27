Трамп не будет баллотироваться на пост вице-президента США в 2028 году

Президент США Дональд Трамп исключил возможность своего выдвижения на пост вице-президента на выборах, которые пройдут в стране в 2028 году.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом он заявил на борту президентского самолета по пути в Японию.

"Я думаю, это слишком мило. Я бы исключил такую возможность, потому что это слишком мило. Я думаю, людям бы это не понравилось. И это было бы как-то неправильно, не так ли?" - сказал он журналистам.

Ранее некоторые сторонники Трампа предлагали, чтобы на выборах 2028 года он баллотировался в качестве вице-президента, а в президентской гонке от Республиканской партии участвовало другое лицо, которое в случае победы могло бы покинуть президентское кресло и при таком исходе высший государственный пост занял бы Трамп.