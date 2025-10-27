Tramp 2028-ci ildə ABŞ vitse-prezidenti vəzifəsinə namizədliyini irəli sürməyəcək
Digər ölkələr
- 27 oktyabr, 2025
- 12:34
ABŞ Prezidenti Donald Tramp ölkədə 2028-ci ildə keçiriləcək seçkilərdə vitse-prezident vəzifəsinə namizədliyini irəli sürmək imkanını istisna edib.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə prezident təyyarəsində bildirib.
"Mən belə bir imkanı istisna edərdim. Məncə, insanlar bunu sevməzdilər. Bu bir növ yanlış olardı, elə deyilmi?" - o, jurnalistlərə deyib.
Daha əvvəl Trampın bəzi tərəfdarları təklif edirdilər ki, 2028-ci il seçkilərində o, vitse-prezident kimi namizədliyini irəli sürsün.
