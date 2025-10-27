İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Tramp 2028-ci ildə ABŞ vitse-prezidenti vəzifəsinə namizədliyini irəli sürməyəcək

    Digər ölkələr
    • 27 oktyabr, 2025
    • 12:34
    Tramp 2028-ci ildə ABŞ vitse-prezidenti vəzifəsinə namizədliyini irəli sürməyəcək

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp ölkədə 2028-ci ildə keçiriləcək seçkilərdə vitse-prezident vəzifəsinə namizədliyini irəli sürmək imkanını istisna edib.

    "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə prezident təyyarəsində bildirib.

    "Mən belə bir imkanı istisna edərdim. Məncə, insanlar bunu sevməzdilər. Bu bir növ yanlış olardı, elə deyilmi?" - o, jurnalistlərə deyib.

    Daha əvvəl Trampın bəzi tərəfdarları təklif edirdilər ki, 2028-ci il seçkilərində o, vitse-prezident kimi namizədliyini irəli sürsün.

    Donald Tramp ABŞ
    Трамп не будет баллотироваться на пост вице-президента США в 2028 году
    Trump won't run for US vice president in 2028

    Son xəbərlər

    13:17

    Gümrüdəki etiraz aksiyasından sonra 41 nəfər barəsində cinayət işi açılıb

    Region
    13:14

    Yannik Sinner karyerası boyu 50 milyon dollar qazanan 8-ci tennisçi olub

    Fərdi
    13:06

    Ortamüddətli perspektivdə Ermənistanın dövlət borcunun ÜDM-in 54 %-nə qədər artması gözlənilir

    Region
    13:01
    Foto

    "Baku Steel Art" 2-ci Beynəlxalq Metal Simpoziumu öz işinə başlayıb

    Biznes
    13:00

    Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Daxili siyasət
    12:59

    Audiovizual Şura MTV-nin cərimələnməsi üçün məhkəməyə müraciət edib

    Media
    12:54

    Qırğızıstan Prezidenti Mərkəzi Asiya və ABŞ liderlərinin sammitində iştirak edəcək

    Region
    12:52

    Bakıdan şəhərlərarası daşımalar üzrə avtobus parkının 35 %-i yenilənib

    İnfrastruktur
    12:49
    Foto

    Milli Məclisdə beynəlxalq parlament konfransı keçiriləcək

    Milli Məclis
    Bütün Xəbər Lenti