    Трамп назвал замечательной встречу с Си Цзиньпином

    Другие страны
    • 30 октября, 2025
    • 08:50
    Президент США Дональд Трамп назвал замечательной состоявшуюся в Пусане (Республика Корея) встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Как передает Report, об этом американский лидер заявил, беседуя с журналистами пресс-пула Белого дома на борту своего самолета.

    По его словам, на встрече было принято "очень много важных решений".

    "Это была замечательная встреча, он великий лидер очень сильной страны. На встрече было принято много важных решений", - добавил Трамп, оценив саммит "на 12 баллов" по шкале от 1 до 10.

    Он подчеркнул, что снижает ранее введенные против Китая пошлины на 10%, теперь они составляют 47%.

    Стороны также договорились объединить усилия в направлении завершения войны в Украине.

