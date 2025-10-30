В Пусане началась встреча Си Цзиньпина и Трампа
- 30 октября, 2025
- 05:59
В Пусане началась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.
Как передает Report, об этом сообщает агентство "Синьхуа".
