    Другие страны
    • 30 октября, 2025
    • 05:59
    В Пусане началась встреча Си Цзиньпина и Трампа

    В Пусане началась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство "Синьхуа".

