    Trampın Si Cinpinlə görüşü başlayıb

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın Cənubi Koreyanın Pusan şəhərində Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpinlə görüşü başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sinxua" Xəbər Agentliyi məlumat yayıb.

