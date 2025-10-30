Trampın Si Cinpinlə görüşü başlayıb
Digər ölkələr
- 30 oktyabr, 2025
- 06:02
ABŞ Prezidenti Donald Trampın Cənubi Koreyanın Pusan şəhərində Çin Xalq Respublikasının Sədri Si Cinpinlə görüşü başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sinxua" Xəbər Agentliyi məlumat yayıb.
Son xəbərlər
06:45
Sakit okeanda narkotik daşıyan qayıq məhv edilibDigər ölkələr
06:07
ABŞ Prezidenti Pentaqona dərhal nüvə silahı sınaqlarına başlamağı əmr edibDigər ölkələr
06:02
Trampın Si Cinpinlə görüşü başlayıbDigər ölkələr
05:51
Müdafiə naziri: Amerika qoşunları Estoniyanı tərk etməyəcəkDigər ölkələr
05:19
"CBS News": ABŞ "HIMARS"la Çinə güc nümayiş etdirə bilərDigər ölkələr
04:39
Depressiya və demensiya arasında gözlənilməz əlaqə tapılıbSağlamlıq
04:07
"CNN": Tayvan ABŞ ilə münasibətlərin soyumasından narahatdırDigər ölkələr
03:33
"Exit-poll": Niderlandda keçirilən seçkilərdə "Demokratlar 66" partiyası liderdirDigər ölkələr
03:02