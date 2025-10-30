İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Digər ölkələr
    • 30 oktyabr, 2025
    • 09:27
    Tramp Si Cinpin ilə görüşünü məhsuldar adlandırıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Pusanda (Koreya Respublikası) Çin Sədri Si Cinpin ilə keçirilən görüşü məhsuldar adlandırıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ lideri təyyarədə jurnalistlərlə söhbətində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, görüşdə çox sayda mühüm qərarlar qəbul edilib.

    "Görüş əla keçdi, o çox güclü bir ölkənin böyük lideridir. Bir çox vacib qərarlar qəbul edildi", - D.Tramp əlavə edib.

    O, sammiti 1-dən 10-a qədər olan şkalada "12 bal" ilə qiymətləndirib.

    ABŞ Prezidenti vurğulayıb ki, daha əvvəl Çinə qarşı tətbiq edilmiş rüsumları 10 % azaldır, indi onlar 47 % təşkil edir.

    Tərəflər, həmçinin Ukraynada müharibənin başa çatdırılması istiqamətində səyləri birləşdirməyə razılaşıblar.

