İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Milli Paralimpiya Komitəsinin 2026-cı ildə yeni loqosu təqdim olunacaq

    Fərdi
    • 26 dekabr, 2025
    • 15:48
    Milli Paralimpiya Komitəsinin 2026-cı ildə yeni loqosu təqdim olunacaq

    Milli Paralimpiya Komitəsinin 2026-cı ildə yeni loqosu təqdim olunacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu qurumun baş katibi Toğrul Rəhimov 2025-ci ilin yekunlarına həsr olunan mətbuat konfransında deyib.

    "Komitə tərəfindən ilk dəfə yarışlarda qalib olan idmançılara mükafat ayrılıb. 2026-cı ildə Milli Paralimpiya Komitəsinin beynəlxalq standartlara cavab verən yeni loqosu da təqdim olunacaq. Karyeralarını bitirən idmançıların məşqçi kimi fəaliyyətini davam etdirməsi də nəzərdə tutulub".

    Qeyd edək ki, 2025-ci ildə Azərbaycan paralimpiyaçıları beynəlxalq yarışlarda 22 qızıl, 18 gümüş və 21 bürünc olmaqla, ümumilikdə 61 medal qazanıblar.

    Milli Paralimpiya Komitəsi baş katib Toğrul Rəhimov yeni loqo
    Паралимпийский комитет в 2026 году представит новый логотип

    Son xəbərlər

    16:42

    Naxçıvan idmançıları 2025-ci ildə 443 medal qazanıblar

    Fərdi
    16:41

    İsraildə terrorçu insanlara hücum edib, ölən və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    16:41

    Nazirlərin vətəndaş qəbulu cədvəli açıqlanıb

    Daxili siyasət
    16:41

    İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun Himayəçilik Şurasının yeni tərkibi təsdiqlənib

    Digər
    16:41

    Ceyhun Bayramov: Hazırda 5 ölkə ilə vizanın ləğv edilməsi üçün işlər aparılır

    Xarici siyasət
    16:38

    XİN başçısı: Azərbaycanla Ermənistan arasında anklav, eksklav məsələləri də həllini tapacaq

    Daxili siyasət
    16:38

    Nazir: Azərbaycan neftinin ixracı ilə bağlı Tbilisinin təklif etdiyi ilkin tarif məqsədəuyğun deyildi

    Xarici siyasət
    16:37

    Suriyada məsciddə partlayış zamanı ölənlərin sayı 8-ə çatıb - YENİLƏNİB-2

    Digər ölkələr
    16:36

    Prezident moped idarə edənlərdən sürücülük vəsiqəsinin tələbini təsdiqləyib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti