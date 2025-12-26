Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL

    Паралимпийский комитет в 2026 году представит новый логотип

    Индивидуальные
    • 26 декабря, 2025
    • 16:23
    Паралимпийский комитет в 2026 году представит новый логотип

    Национальный паралимпийский комитет (НПК) Азербайджана в 2026 году представит новый логотип, отвечающий международным стандартам.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь НПК Тогрул Рагимов на пресс-конференции по итогам 2025 года.

    Он отметил, что Комитет впервые выделил награду спортсменам, победившим на соревнованиях: "Также планируется, что спортсмены, завершившие свою карьеру, продолжат деятельность в качестве тренеров".

    Отметим, что в 2025 году азербайджанские паралимпийцы на международных соревнованиях завоевали в общей сложности 61 медаль (22 золотые, 18 серебряных и 21 бронзовую).

    Национальный паралимпийский комитет Тогрул Рагимов
    Фото
    Milli Paralimpiya Komitəsinin 2026-cı ildə yeni loqosu təqdim olunacaq

    Последние новости

    16:43

    МИД: Для подписания мирного соглашения Армения должна изменить конституцию и выполнить обязательства по TRIPP

    Внешняя политика
    16:38

    Байрамов: Несмотря на напряженность, диалог между Баку и Москвой в 2025 году сохранялся - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    16:33

    Судебный процесс по делу Рубена Варданяна перенесен на 30 декабря

    Внутренняя политика
    16:33

    Беларусь получила очередную партию истребителей Су-30СМ2

    В регионе
    16:26

    Число погибших при взрыве в мечети в Сирии увеличилось до 8 - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    16:24

    Глава МИД: Как западные страны могли выдать десятилетнюю визу сепаратисту?

    Внешняя политика
    16:23

    Паралимпийский комитет в 2026 году представит новый логотип

    Индивидуальные
    16:18

    В Израиле подозреваемый совершил серию нападений: два человека погибли, один ранен

    Другие страны
    16:15

    Байрамов: Турция координирует с Азербайджаном свои действия в нормализации отношений с Арменией

    Внешняя политика
    Лента новостей