Паралимпийский комитет в 2026 году представит новый логотип

Национальный паралимпийский комитет (НПК) Азербайджана в 2026 году представит новый логотип, отвечающий международным стандартам.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь НПК Тогрул Рагимов на пресс-конференции по итогам 2025 года.

Он отметил, что Комитет впервые выделил награду спортсменам, победившим на соревнованиях: "Также планируется, что спортсмены, завершившие свою карьеру, продолжат деятельность в качестве тренеров".

Отметим, что в 2025 году азербайджанские паралимпийцы на международных соревнованиях завоевали в общей сложности 61 медаль (22 золотые, 18 серебряных и 21 бронзовую).