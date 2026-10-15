Казахстан намерен увеличить грузовой транзит до 100 млн тонн в год

Казахстан планирует к 2035 году довести объем транзитных перевозок до 100 млн тонн в год, увеличить пропускную способность морских портов в четыре раза, а мощность флота - в пять раз.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу правительства РК, об этом было заявлено в Астане в рамках Транспортной недели Казахстана.

В мероприятии приняли участие отраслевые эксперты примерно из 40 стран, в том числе представители транспортных ведомств Азербайджана, международных организаций и крупных транспортно-логистических компаний.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подчеркнул важность развития международных транспортных коридоров Восток - Запад, Север - Юг, Транскаспийского международного транспортного маршрута и перспективного Трансафганского коридора.

"Современная транспортная инфраструктура способствует расширению международной торговли, привлечению инвестиций, созданию новых производств и укреплению экономических связей между государствами", - отметил глава правительства.

Среди приоритетов названы устранение инфраструктурных ограничений и административных барьеров, цифровизация логистики, внедрение "зеленых коридоров" и принципа "единого окна". Эти меры призваны сократить сроки и стоимость доставки грузов.

По итогам 2025 года объем транзитных перевозок через Казахстан вырос на 18%, достигнув 39,1 млн тонн. За девять месяцев 2026 года рост транспортной отрасли составил 7,2%.

В рамках развития транспортной инфраструктуры за последние семь лет в стране построено и отремонтировано 36,3 тыс. км автомобильных дорог, а за пять лет построено и модернизировано 5 тыс. км железных дорог.