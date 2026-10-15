Нефть марки Brent подешевела до $104,3 за баррель

Цены на нефть снизились в четверг после подъема по итогам предыдущей сессии, инвесторы оценивают ситуацию с судоходством в Ормузском проливе, а также усилия США по снижению расходов на транспортировку нефти.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $104,3 за баррель, что на $1,76 (1,66%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть марки WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на $1,09 (1,15%), до $94 за баррель.

Безопасность движения судов в районе Ормузского пролива по-прежнему вызывает тревогу. По меньшей мере 10 торговых судов подверглись атакам в районе пролива с минувшего воскресенья, что является рекордным показателем с момента начала боевых действий в регионе.

Продолжающиеся атаки хуситов на Саудовскую Аравию поддерживают опасения по поводу уязвимости энергетической инфраструктуры стран Персидского залива. В среду министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило, что хуситы атаковали административное здание государственной нефтекомпании Saudi Aramco в Дархане.