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    МВФ призвал гармонизировать таможенные процедуры на Южном Кавказе

    Инфраструктура
    • 15 октября, 2026
    • 09:14
    МВФ призвал гармонизировать таможенные процедуры на Южном Кавказе

    Развитие транспортных коридоров на Южном Кавказе и в Центральной Азии невозможно без гармонизации таможенных правил, регуляторных норм и процедур выдачи разрешений.

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии Международного валютного фонда (МВФ) Субир Лал на брифинге "Прогноз развития региональной экономики Ближнего Востока и Центральной Азии".

    Представитель МВФ подчеркнул, что наряду с созданием "жесткой" инфраструктуры - дорог и транспортных соединений - критически важное значение имеет развитие "мягкой" инфраструктуры.

    По его словам, даже при наличии качественных дорог повышение транспортной связанности внутри региона и за его пределами может существенно замедлиться, если грузы будут по несколько дней задерживаться на границах из-за таможенных барьеров, различий в регулировании и сложностей с получением разрешений.

    "Политикам необходимо сосредоточить внимание на вопросах регулирования, совместимости действующих правил и их гармонизации, чтобы стимулировать развитие экономических коридоров региона и обеспечить возможность их полноценного использования всеми странами", - подчеркнул С. Лал.

    Транспортные коридоры Южный Кавказ Центральная Азия Международный валютный фонд (МВФ) Субир Лал
    IMF: Nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı Cənubi Qafqazda gömrük prosedurlarının harmonizasiyasını tələb edir
    Harmonization of customs rules essential for regional transport corridors, IMF official says
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