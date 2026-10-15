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    Пентагон создаст в Монтане полигон для беспилотных и гиперзвуковых систем

    Другие страны
    • 15 октября, 2026
    • 09:12
    Пентагон создаст в Монтане полигон для беспилотных и гиперзвуковых систем

    Пентагон намерен создать в штате Монтана полигон для проведения испытаний новейших вооружений, включая беспилотные и гиперзвуковые системы.

    Как передает Report, об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в упомянутом штате.

    "Я рад сообщить, что здесь, в Монтане, Военное министерство намерено создать новый суперполигон для испытаний новейших вооружений и технологий, включая потенциальные автономные вооружения, технологии ведения боевых действий в космосе и радиоэлектронной борьбы, а также сверхзвуковые и гиперзвуковые системы", - сказал президент.

    Он выразил уверенность в том, что это поможет США обеспечить превосходство в военной сфере.

    Трамп заверил, что власти некоторых других американских штатов рассчитывали, что полигон разместят на их территории.

    Дональд Трамп Военный полигон Соединенные Штаты Америки (США)
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