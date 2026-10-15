На территории конденсаторного завода в Казахстане произошел пожар

В Усть-Каменогорске (Казахстан) произошел пожар на территории конденсаторного завода, огонь охватил 720 квадратных метров.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские медиа со ссылкой на МЧС Казахстана.

После прибытия первых подразделений пожарные обнаружили горение кровли двухэтажного складского здания. Спасателям удалось локализовать пожар.

Пострадавших в результате происшествия нет. Причина пожара устанавливается.