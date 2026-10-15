На территории конденсаторного завода в Казахстане произошел пожар
В регионе
- 15 октября, 2026
- 09:29
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Усть-Каменогорске (Казахстан) произошел пожар на территории конденсаторного завода, огонь охватил 720 квадратных метров.
Как передает Report, об этом сообщают казахстанские медиа со ссылкой на МЧС Казахстана.
После прибытия первых подразделений пожарные обнаружили горение кровли двухэтажного складского здания. Спасателям удалось локализовать пожар.
Пострадавших в результате происшествия нет. Причина пожара устанавливается.
Последние новости
19:39
В Оманском заливе растет число поврежденных нефтяных танкеровВ регионе
19:23
Хакеры разослали тысячи фишинговых писем немецким политикам, включая МерцаДругие страны
19:06
В аэропортах Москвы задержаны более 100 рейсовВ регионе
18:57
Ирак предложил объединить энергетические и транспортные сети стран регионаДругие страны
18:32
Ас-Сиси заявил о готовности Египта оказать военную помощь Саудовской АравииДругие страны
18:15
У побережья Йемена танкер открыл предупредительный огонь по приблизившейся лодкеДругие страны
17:59
У берегов Калифорнии из-за потепления океана появились редкие тропические морские видыДругие страны
17:48
Фото
В Тбилиси представили книгу о факторах, влияющих на изучение азербайджанского языка в школах ГрузииВ регионе
17:32
В Anthropic допустили рост экономики США почти на 50% к 2030 году благодаря ИИДругие страны