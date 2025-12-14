Трамп назвал теракт в Сиднее "ужасным событием"
Другие страны
- 14 декабря, 2025
- 22:56
Президент США Дональд Трамп прокомментировал теракт в Сиднее и нападение на американских военнослужащих в Сирии.
Как сообщает Report, американский лидер, выступая в Белом доме, назвал нападение на пляже в Сиднее "ужасным событием", выразив при этом полное уважение "храброму человеку", который помешал сиднейскому стрелку завершить атаку.
"Во время атаки в Австралии очень смелый человек вступил в схватку с одним из нападавших и спас множество жизней", сказал Трамп.
Он также коснулся нападения ИГИЛ на американо-сирийский патруль в Пальмире.
"У нас трое великих патриотов погибли из-за плохих людей. Это были не власти Сирии, а ИГИЛ. Правительство Сирии сражалось на нашей стороне", - заявил президент США.
