    Трамп назвал теракт в Сиднее "ужасным событием"

    Другие страны
    • 14 декабря, 2025
    • 22:56
    Трамп назвал теракт в Сиднее ужасным событием

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал теракт в Сиднее и нападение на американских военнослужащих в Сирии.

    Как сообщает Report, американский лидер, выступая в Белом доме, назвал нападение на пляже в Сиднее "ужасным событием", выразив при этом полное уважение "храброму человеку", который помешал сиднейскому стрелку завершить атаку.

    "Во время атаки в Австралии очень смелый человек вступил в схватку с одним из нападавших и спас множество жизней", сказал Трамп.

    Он также коснулся нападения ИГИЛ на американо-сирийский патруль в Пальмире.

    "У нас трое великих патриотов погибли из-за плохих людей. Это были не власти Сирии, а ИГИЛ. Правительство Сирии сражалось на нашей стороне", - заявил президент США.

    Дональд Трамп теракт Сидней атака Сирия
    Elvis

    Лента новостей