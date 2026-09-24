Трамп назвал сверхинтеллект одной из ключевых тем переговоров с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что сверхинтеллект станет одной из главных тем обсуждения в ходе его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как передает Report, об этом Трамп написал в Truth Social.

"Важный день с председателем КНР Си Цзиньпином. Одной из главных тем обсуждения станет сверхинтеллект (SI), но я хочу оставить все именно так, как есть. Такова и позиция Китая. Нашей гарантией является Министерство юстиции США", - написал Трамп.

Отметим, что председатель КНР Си Цзиньпин 23 сентября прибыл в США с государственным визитом.