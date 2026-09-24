Трамп назвал сверхинтеллект одной из ключевых тем переговоров с Си Цзиньпином
Другие страны
- 24 сентября, 2026
- 15:39
Президент США Дональд Трамп заявил, что сверхинтеллект станет одной из главных тем обсуждения в ходе его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
Как передает Report, об этом Трамп написал в Truth Social.
"Важный день с председателем КНР Си Цзиньпином. Одной из главных тем обсуждения станет сверхинтеллект (SI), но я хочу оставить все именно так, как есть. Такова и позиция Китая. Нашей гарантией является Министерство юстиции США", - написал Трамп.
Отметим, что председатель КНР Си Цзиньпин 23 сентября прибыл в США с государственным визитом.
Tramp Si Cinpinlə danışıqların əsas mövzusunu açıqlayıb
Trump names superintelligence as one of key topics of talks with Xi Jinping
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