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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Трамп назвал сверхинтеллект одной из ключевых тем переговоров с Си Цзиньпином

    Другие страны
    • 24 сентября, 2026
    • 15:39
    Трамп назвал сверхинтеллект одной из ключевых тем переговоров с Си Цзиньпином

    Президент США Дональд Трамп заявил, что сверхинтеллект станет одной из главных тем обсуждения в ходе его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Как передает Report, об этом Трамп написал в Truth Social.

    "Важный день с председателем КНР Си Цзиньпином. Одной из главных тем обсуждения станет сверхинтеллект (SI), но я хочу оставить все именно так, как есть. Такова и позиция Китая. Нашей гарантией является Министерство юстиции США", - написал Трамп.

    Отметим, что председатель КНР Си Цзиньпин 23 сентября прибыл в США с государственным визитом.

    Дональд Трамп Си Цзиньпин Искусственный интеллект (ИИ)
    Tramp Si Cinpinlə danışıqların əsas mövzusunu açıqlayıb
    Trump names superintelligence as one of key topics of talks with Xi Jinping
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