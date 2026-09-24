Tramp Si Cinpinlə danışıqların əsas mövzusunu açıqlayıb
Digər ölkələr
- 24 sentyabr, 2026
- 15:49
Superintellekt Çin Sədri Si Cinpinlə görüş zamanı əsas müzakirə mövzularından biri olacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth Social"da yazıb.
"Çin Sədri Si Cinpinlə vacib bir gün. Əsas müzakirə mövzularından biri superintellekt (SI) olacaq, lakin mən hər şeyi məhz olduğu kimi saxlamaq istəyirəm. Çinin mövqeyi də belədir. Bizim qarantımız ABŞ Ədliyyə Nazirliyidir", - D.Tramp bildirib.
Qeyd edək ki, Çin Sədri sentyabrın 23-də ABŞ-yə səfər edib.
Трамп назвал сверхинтеллект одной из ключевых тем переговоров с Си Цзиньпином
Trump names superintelligence as one of key topics of talks with Xi Jinping
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