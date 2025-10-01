Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Трамп назвал сроки встречи с Си Цзиньпином

    Другие страны
    • 01 октября, 2025
    • 22:24
    Трамп назвал сроки встречи с Си Цзиньпином

    Президент США Трамп заявил в соцсети Truth Social о предстоящей встрече с председателем Китая Си Цзиньпином.

    Как передает Report со ссылкой на публикацию, встреча должна пройти уже через четыре недели.

    По словам главы Белого дома, основной темой встречи станет проблемы американских фермеров, производящих сою.

    "Фермеры нашей страны, выращивающие сою, страдают, потому что Китай, исключительно в целях "переговоров", не покупает ее. Мы заработали так много денег на тарифах, что собираемся взять небольшую часть этих денег и помочь нашим фермерам", - указал Трамп.

    Он отметил, что "сонный Джо Байден" не смог обеспечить выполнение соглашения с Пекином, которое гарантировало бы закупку китайской стороной сельхозпродукции на миллиарды долларов, "в частности сои".

    "Через четыре недели я встречусь с президентом Китая Си, и соя будет основной темой обсуждения", - подчеркнул американский лидер.

