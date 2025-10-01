İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025

    Tramp Si Cinpinlə görüşünün tarixini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 01 oktyabr, 2025
    • 22:36
    Tramp Si Cinpinlə görüşünün tarixini açıqlayıb

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Çin lideri Si Cinpin ilə planlaşdırılan görüşü barədə məlumat paylaşıb.

    "Report"un məlumatına görə, Tramp bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsində paylaşım edib.

    O qeyd edib ki, görüş dörd həftədən sonra keçirilməlidir.

    Ağ Ev rəhbərinin sözlərinə görə, görüşün əsas mövzusu soya istehsal edən amerikalı fermerlərin problemləri olacaq.

    Donald Tramp Si Cinpin soya
    Трамп назвал сроки встречи с Си Цзиньпином

    Son xəbərlər

    23:14

    İlham Əliyev "Qarabağ"ı təbrik edib

    Daxili siyasət
    23:11

    III MDB Oyunları: Azərbaycanın medal sıralamasındakı mövqeyi dəyişməyib

    Fərdi
    22:59

    "Qarabağ" - "Kopenhagen" oyununun ən yaxşı futbolçusu bəlli olub

    Futbol
    22:58
    Video

    İlham Əliyevin sosial media hesablarında İtaliya Prezidenti ilə görüşünə dair paylaşım edilib

    Daxili siyasət
    22:54

    Çernobıl AES-də Rusiya ordusunun atəşi nəticəsində enerji təchizatı dayandırılıb

    Digər ölkələr
    22:51

    AFFA prezidenti "Qarabağ"ı təbrik edib

    Futbol
    22:37
    Foto
    Video

    UEFA Çempionlar Liqası: "Qarabağ" əsas mərhələdə "Kopenhagen"i də məğlub edib - YENİLƏNİB

    Futbol
    22:36

    Tramp Si Cinpinlə görüşünün tarixini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    22:23

    Münhendəki partlayışda iki nəfər ölüb, iki nəfər isə yaralanıb - YENİLƏNİB-4

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti