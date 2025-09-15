Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Трамп назвал санкции Европы против России слишком слабыми

    Другие страны
    • 15 сентября, 2025
    • 03:53
    Президент США Дональд Трамп считает европейские санкции в отношении России недостаточно жесткими.

    Как передает Report, об этом он заявил, общаясь с журналистами пресс-пула Белого дома в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

    "А санкции, которые они (европейцы - ред.) вводят, недостаточно жесткие. Я готов ввести санкции, но они должны ужесточить свои санкции, чтобы те соответствовали моим действиям", - сказал американский лидер. 

    ABŞ lideri Avropanın Rusiyaya qarşı sanksiyalarını çox zəif adlandırıb

