Трамп назвал санкции Европы против России слишком слабыми

Президент США Дональд Трамп считает европейские санкции в отношении России недостаточно жесткими.

Как передает Report, об этом он заявил, общаясь с журналистами пресс-пула Белого дома в Бедминстере (штат Нью-Джерси).

"А санкции, которые они (европейцы - ред.) вводят, недостаточно жесткие. Я готов ввести санкции, но они должны ужесточить свои санкции, чтобы те соответствовали моим действиям", - сказал американский лидер.