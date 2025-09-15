ABŞ lideri Avropanın Rusiyaya qarşı sanksiyalarını çox zəif adlandırıb
Digər ölkələr
- 15 sentyabr, 2025
- 04:15
ABŞ prezidenti Donald Tramp hesab edir ki, Avropanın Rusiyaya qarşı sanksiyaları kifayət qədər güclü deyil.
"Report" xəbər verir ki, o, bunu Nyu-Cersi ştatının Bedminster şəhərində jurnalistlərlə danışarkən deyib.
"Onların (Avropalıların – Qeyd) tətbiq etdiyi sanksiyalar kifayət qədər güclü deyil. Mən sanksiyalar tətbiq etməyə hazıram, lakin onlar sanksiyaları sərtləşdirməlidirlər ki, mənim hərəkətlərimə uyğun gəlsin", - Amerika lideri bildirib.
