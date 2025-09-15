İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    ABŞ lideri Avropanın Rusiyaya qarşı sanksiyalarını çox zəif adlandırıb

    Digər ölkələr
    • 15 sentyabr, 2025
    • 04:15
    ABŠ lideri Avropanın Rusiyaya qarşı sanksiyalarını çox zəif adlandırıb

    ABŞ prezidenti Donald Tramp hesab edir ki, Avropanın Rusiyaya qarşı sanksiyaları kifayət qədər güclü deyil.

    "Report" xəbər verir ki, o, bunu Nyu-Cersi ştatının Bedminster şəhərində jurnalistlərlə danışarkən deyib.

    "Onların (Avropalıların – Qeyd) tətbiq etdiyi sanksiyalar kifayət qədər güclü deyil. Mən sanksiyalar tətbiq etməyə hazıram, lakin onlar sanksiyaları sərtləşdirməlidirlər ki, mənim hərəkətlərimə uyğun gəlsin", - Amerika lideri bildirib.

