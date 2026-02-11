Салар Имамалиев: Новый центр акселерации усилит инновационную экосистему

Региональный центр акселерации, созданный в Азербайджане, является частью глобальной сети и направлен на усиление инновационной экосистемы.

Как сообщает Report, об этом заявил коммерческий генеральный директор Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA) Салар Имамалиев на азербайджано-турецком бизнес-форуме "Цифровая трансформация и технологический мост" в Баку.

По его словам, в стране начал функционировать Региональный центр акселерации Международного союза электросвязи (ITU). "Создание центра является одним из важных достижений в расширении международного сотрудничества. Он объединяет стартапы, корпорации, государственные структуры и академические организации, внося вклад в развитие инновационного предпринимательства как в регионе, так и за его пределами", - отметил Имамалиев.

Он подчеркнул, что платформа формирует благоприятную среду для разработки новых технологических решений, обмена знаниями и опытом. По его словам, взаимодействие с международными институтами укрепляет позиции Азербайджана на инновационной карте мира и является частью стратегии по превращению страны в региональный технологический центр.

Имамалиев добавил, что азербайджано-турецкое сотрудничество имеет в этом процессе особое значение, а встречи в рамках форума должны стать основой для запуска конкретных инициатив.

"Главная цель - добиться практических результатов в сфере инноваций и технологий и обеспечить долгосрочное партнерство", - заявил он.