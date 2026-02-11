Азербайджан ведет переговоры с 18 странами о внедрении цифровых госрешений

Цифровые решения Азербайджана для госсектора вызывают большой интерес на международных рынках, особенно в странах Африки.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор по коммерции Агентства инноваций и цифрового развития Азербайджана Салар Имамалиев на Азербайджано-турецком бизнес-форуме в Баку.

По его словам, экспорт местной инновационной продукции и технологических решений на международные рынки является одним из основных направлений деятельности организации: "Демонстрация накопленного Азербайджаном практического опыта в области цифровой трансформации на международном уровне уже стало стратегическим направлением, приносящим реальные результаты".

Имамалиев отметил, что на сегодняшний день организованы презентационные сессии с участием более 50 иностранных представителей из различных африканских стран: "На этих встречах представлены передовые цифровые решения Азербайджана - mygov, mygov ID, системы цифрового документооборота и платформа Digital Bridge".

Гендиректор заявил, что эти решения вызвали большой интерес у африканских стран, и в настоящее время ведутся переговоры с более чем 18 странами об адаптации платформ и реализации пилотных проектов.

Он также подчеркнул важную роль партнерских отношений с турецкими компаниями в укреплении позиций азербайджанских цифровых продуктов на региональных и глобальных рынках.