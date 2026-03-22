    Трамп назвал Демпартию главным врагом США после Ирана

    • 22 марта, 2026
    • 20:04
    Президент США Дональд Трамп заявил, что после Ирана главным врагом Соединенных Штатов остается Демократическая партия.

    Как сообщает Report, об этом американский лидер написал на своей странице в Truth Social.

    "Теперь, после гибели Ирана, величайшим врагом Америки является радикально левая и крайне некомпетентная Демократическая партия", - отметил Трамп.

    Ранее лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что Трамп не запрашивал у Конгресса разрешения на удары по Ирану. По его словам, администрация должна немедленно разъяснить американскому обществу и законодателям основания для начала военных действий, обозначить цели в сфере национальной безопасности и представить план, который позволит избежать нового затяжного конфликта на Ближнем Востоке.

    Trump calls Democratic Party top US enemy after Iran
    Ты - Король

    20:43

    Арагчи: Региональная война навсегда закроет дверь для дипломатии

    20:40

    Пезешкиан: Ормузский пролив открыт для судов всех стран

    20:24

    ВОЗ готовится к ядерной войне на Ближнем Востоке

    20:18

    Джеффрис: США нуждаются в смене власти

    19:55

    Генсек НАТО: Некоторые страны Альянса разрабатывают меры по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе

    19:46

    Бессент: У США достаточно средств для войны с Ираном

    19:35

    Илия II похоронен, в церемонии приняли участие официальные лица Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

    19:27

    Майк Уолтц: Пентагон готовит сценарий переброски войск в Иран

