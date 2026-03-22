Трамп назвал Демпартию главным врагом США после Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что после Ирана главным врагом Соединенных Штатов остается Демократическая партия.

Как сообщает Report, об этом американский лидер написал на своей странице в Truth Social.

"Теперь, после гибели Ирана, величайшим врагом Америки является радикально левая и крайне некомпетентная Демократическая партия", - отметил Трамп.

Ранее лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что Трамп не запрашивал у Конгресса разрешения на удары по Ирану. По его словам, администрация должна немедленно разъяснить американскому обществу и законодателям основания для начала военных действий, обозначить цели в сфере национальной безопасности и представить план, который позволит избежать нового затяжного конфликта на Ближнем Востоке.