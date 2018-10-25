Трамп направит военных для остановки каравана беженцев

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Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп намерен направить к южной границе военных, чтобы остановить "чрезвычайную ситуацию" с караваном беженцев, направляющихся в страну.

Как сообщает Report, об этом Д.Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Глава Национального совета пограничного патруля Брэндон Джадд был прав, когда сказал, что законы, принятые по инициативе демократов, усложняют наши попытки остановить людей на границе. Это должно измениться. Я направлю военных для (прекращения) чрезвычайной ситуации. Они будут остановлены!", - написал Трамп.

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что караван нелегальных иммигрантов из Гондураса, продвигающийся через территорию Мексики, "ни при каких обстоятельствах" не перейдет границу США.