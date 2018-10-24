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    Караван мигрантов из Гондураса не перейдет границу США, заявил Помпео

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Караван нелегальных иммигрантов из Гондураса, продвигающийся через территорию Мексики, "ни при каких обстоятельствах" не перейдет границу США. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил госсекретарь Майк Помпео.

    "Я повторяю — караван не перейдет незаконно нашу границу ни при каких обстоятельствах. Если вы хотите попасть сюда (в США — ред.), пройдите нормальный процесс для беженцев", — сказал Помпео.

    "Караван мигрантов нарушает суверенитет, законы и иммиграционные процедуры Мексики. Президент Трамп не позволит этому произойти… Мы считаем, что руководство Мексики знает, каковы наилучшие шаги для разрешения ситуации, и мы ожидаем своевременных действий с их стороны", — добавил госсекретарь.

    Напомним, что к американской границе направляется очередной караван мигрантов.

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