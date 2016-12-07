Трамп намерен сотрудничать со странами, готовыми к борьбе с терроризмом

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/Избранный президент США Дональд Трамп намерен сотрудничать со всеми государствами, заинтересованными в борьбе против террористов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом республиканец заявил во время выступления в американском городе Фейетвилл (штат Северная Каролина).

"Мы перестанем пытаться свергать режимы в других государствах, о которых мы ничего не знаем и до которых нам не должно быть дела", - сказал Трамп.

По его словам, главной целью США должен быть разгром террористов и уничтожение террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

"Любое государство, которое разделяет эти цели, должно быть нашим партнеров в этом", - подчеркнул Трамп.

"Мы хотим укрепить уже имеющиеся дружеские отношения с другими государствами и искать новых дружеских связей, мы не будем руководствоваться жесткими догмами, а станем учитывать уроки истории, чтобы добиться стабильности. Разрушительный цикл интервенций и хаоса должен быть, наконец, закончен", - добавил американский президент.

Избранный президент выразил уверенность, что одним из основополагающих элементов в отношениях Вашингтона с другими странами должно быть взаимное уважение к суверенитету.