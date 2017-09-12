Трамп на год продлил режим ЧП в США из-за терактов

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Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп принял решение о продлении режима чрезвычайного положения, который был введен в стране из-за терактов, еще на один год.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении американского президента, распространенного Белым домом.

«Я направил уведомление, в котором подтверждаю продление на год объявленного 14 сентября 2001 года режима чрезвычайной ситуации», — говорится в заявлении.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», режим ЧП продляется ежегодно после произошедших 11 сентября 2001 года терактов.

В понедельник в США прошла церемония в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года.