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    Трамп на год продлил режим ЧП в США из-за терактов

    Об этом говорится в заявлении американского президента, распространенного Белым домом© Foto: Global Look Press

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп принял решение о продлении режима чрезвычайного положения, который был введен в стране из-за терактов, еще на один год.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении американского президента, распространенного Белым домом.

    «Я направил уведомление, в котором подтверждаю продление на год объявленного 14 сентября 2001 года режима чрезвычайной ситуации», — говорится в заявлении.

    Как сообщает «Федеральное агентство новостей», режим ЧП продляется ежегодно после произошедших 11 сентября 2001 года терактов.

    В понедельник в США прошла церемония в память о жертвах теракта 11 сентября 2001 года.  

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